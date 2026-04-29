Ранее судимый павлодарец попался с «синтетикой»
Сегодня 2026, 00:40
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Фото: ДП региона
В Павлодаре сотрудники управления по борьбе с организованной преступностью при координации областной прокуратуры пресекли деятельность крупной сети по распространению синтетических наркотиков, передает BAQ.kz.
В ходе операции изъято более тысячи разовых доз.
Задержан ранее судимый местный житель. При личном обыске у него нашли около 60 готовых «закладок», предназначенных для продажи.
Во время обыска квартиры подозреваемого полицейские обнаружили партию синтетических и психотропных веществ. По заключению специалистов, это был мефедрон (метилметкатинон) общим весом более 1,2 килограмма.
Кроме того, изъяты весы, упаковочные материалы и другие предметы, подтверждающие незаконную деятельность.
По данному факту ведётся расследование.
