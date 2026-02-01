В Актау ветеринарные специалисты оказали экстренную помощь дикому лебедю, который более двух суток боролся за жизнь с тяжёлой травмой крыла. Птицу доставили в клинику в критическом состоянии, передаёт BAQ.KZ.

При первичном осмотре у лебедя диагностировали открытый перелом левого крыла, сильную кровопотерю и болевой шок. По словам врачей, промедление могло стоить птице жизни — счёт шёл на минуты.

Несмотря на серьёзные травмы и ослабленное состояние, взрослый лебедь активно сопротивлялся осмотру, защищаясь крыльями и пытаясь вырваться, что значительно осложняло работу специалистов.

Как сообщили ветеринары-орнитологи клиники "Zoo Lekar", птице полностью зафиксировали крылья, провели рентгенологическое обследование, катетеризацию, поставили капельницы, ввели кровоостанавливающие препараты и начали поэтапную стабилизацию состояния.

Отдельной сложностью стало обезболивание — в клинике отсутствует газовый наркоз, поэтому анестезию вводили постепенно, постоянно контролируя дыхание и сердечный ритм птицы.

"Работать приходилось максимально аккуратно и слаженно. Любое неверное движение могло усугубить травму. Лебедь сопротивлялся до последнего, но его состояние удалось стабилизировать и подготовить к операции", — рассказали специалисты.

Хирургическое вмешательство прошло успешно. Повреждённая кость была восстановлена, однако птице предстоит длительный период реабилитации. Сейчас лебедь находится под постоянным наблюдением ветеринаров.

Если восстановление пройдёт без осложнений, специалисты не исключают, что спасённую птицу удастся вернуть в естественную среду обитания.