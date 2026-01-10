Иранские больницы сообщают о резком наплыве пострадавших на фоне продолжающихся антиправительственных протестов. Врачи и фельдшеры из нескольких медицинских учреждений Тегерана рассказали прессе, что их больницы оказались фактически переполнены, передает BAQ.KZ со ссылкой на BBC.

По словам одного из врачей, в столичной больнице Фараби — крупнейшем офтальмологическом центре страны — сложилась критическая ситуация. Учреждение переведено в режим чрезвычайного реагирования: приём пациентов без экстренных показаний приостановлен, плановые операции отменены, а медицинский персонал срочно вызван на дежурства.

Медик из другой больницы сообщил BBC, что учреждение испытывает острую нехватку хирургов и не справляется с потоком раненых. Источники указывают на большое число травм, полученных в ходе уличных столкновений.

На фоне эскалации ситуации в пятницу вечером в Тегеране были зафиксированы горящие автомобили и массовые скопления протестующих. Кадры, опубликованные агентством Reuters, демонстрируют сцены беспорядков в темное время суток.

Антиправительственные выступления прошли в десятках городов. По данным двух правозащитных организаций, число погибших протестующих достигло как минимум 50 человек. Проверить эту информацию независимо крайне сложно: с вечера четверга в Иране почти полностью отключён интернет, а иностранные СМИ фактически лишены возможности работать внутри страны.

Несмотря на это, BBC удалось связаться с одним из иранских врачей через спутниковый интернет Starlink. Он подтвердил, что экстренные службы перегружены, а медицинская система столицы работает на пределе возможностей.

Тем временем президент США Дональд Трамп заявил, что Иран находится в "большой беде", и выступил с жёстким предупреждением в адрес Тегерана. В ответ иранские власти обвинили США в том, что протесты якобы были превращены во "враждебные подрывные действия и массовый вандализм". Соответствующее письмо было направлено в Совет Безопасности ООН.