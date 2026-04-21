Раннее выявление онкологии в Казахстане выросло до 35%

В Казахстане модернизированы скрининговые программы, сообщила на заседании Правительства министр здравоохранения РК Акмарал Альназарова, передает BAQ.KZ.

Министр отметила, что на сегодня онкологические скрининги доступны всем независимо от статуса страхования; внедрен новый скрининг для раннего выявления инсульта. Это позволило дополнительно охватить 300 тыс. человек.

«По итогам скрининга 320 тыс. человек взяты на динамическое наблюдение. Раннее выявление онкологических заболеваний выросло до 35%, охват эффективными исследованиями увеличился с 4% до 38%», - добавила Акмарал Альназарова.

По данным ведомства, в стране активно развивается сеть инсультных центров — на сегодняшний день 85 современных центров полностью покрывают потребность.

Для оказания помощи при инфаркте работают 48 центров коронографии, обеспечивающих соблюдение принципа «золотого часа». Такие центры открываются и на уровне сел.