Министр просвещения Гани Бейсембаев на брифинге в СЦК рассказал о приоритетных направлениях обучения в школах, построенных в рамках проекта "Келешек мектептері", передает BAQ.KZ.

Как отметил министр, воспитательный процесс в этих школах направлен на формирование не только образованного, но и ответственного, честного, инициативного гражданина.

Отдельное внимание уделено ранней профориентации учеников.

"Уже в начальных классах проводятся встречи с представителями профессий, проектные недели. Начиная с седьмого вводится углубленная профилизация, наставничество и индивидуальные образовательные курсы. Специально для координации и эффективного управления процессом разрабатывается цифровая платформа "Мансап компасы", помогающая учащимся осознанно выбирать направление дальнейшего образования и профессию", – отметил министр.

Кроме того, в рамках проекта ведомство внедряет экологическое воспитание. Это логичное продолжение идей республиканской акции "Таза Қазақстан": формирование экологической культуры и бережного отношения к окружающей среде становится важным направлением нашей работы с детьми, заключил министр.