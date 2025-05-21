Ранняя профориентация: Министр Бейсембаев рассказал о проекте "Келешек мектептері"
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Министр просвещения Гани Бейсембаев на брифинге в СЦК рассказал о приоритетных направлениях обучения в школах, построенных в рамках проекта "Келешек мектептері", передает BAQ.KZ.
Как отметил министр, воспитательный процесс в этих школах направлен на формирование не только образованного, но и ответственного, честного, инициативного гражданина.
Отдельное внимание уделено ранней профориентации учеников.
"Уже в начальных классах проводятся встречи с представителями профессий, проектные недели. Начиная с седьмого вводится углубленная профилизация, наставничество и индивидуальные образовательные курсы. Специально для координации и эффективного управления процессом разрабатывается цифровая платформа "Мансап компасы", помогающая учащимся осознанно выбирать направление дальнейшего образования и профессию", – отметил министр.
Кроме того, в рамках проекта ведомство внедряет экологическое воспитание. Это логичное продолжение идей республиканской акции "Таза Қазақстан": формирование экологической культуры и бережного отношения к окружающей среде становится важным направлением нашей работы с детьми, заключил министр.
Самое читаемое
- Призванный в апреле срочник умер спустя три недели службы в Аягозе
- Президент Казахстана: Мы должны стать читающей страной
- Казахстанцы могут проверить статус верификации своих телефонов по IMEI
- Бывший муж 2,5 часа избивал женщину в Актау, но соседи остались безучастными
- Токаев провел переговоры с премьер-министром Венгрии