Расчлененный труп обнаружили в мусорном мешке в Павлодарской области
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В городе Экибастузе Павлодарской области расследуют уголовное дело после обнаружения расчлененных останков женщины.
По словам очевидцев, на мусорной площадке по улице Мухтара Ауэзова были найдены мешки с расчлененными останками человека. Информация о произошедшем поступила в полицию, после чего правоохранители начали проверку.
В Департаменте полиции Павлодарской области сообщили, что по факту убийства возбуждено уголовное дело.
«Подозреваемый задержан и помещен в изолятор временного содержания», – прокомментировали ведомстве.
В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, а также причины преступления.
В полиции отметили, что в соответствии со статьей 201 Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит.
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