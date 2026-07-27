  • Главная
  • Новости
  • Расчлененный труп обнаружили в мусорном мешке в Павлодарской области

Расчлененный труп обнаружили в мусорном мешке в Павлодарской области

27 Июля 2026, 10:25
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Depositphotos 27 Июля 2026, 10:25
27 Июля 2026, 10:25
141
Фото: Depositphotos

В городе Экибастузе Павлодарской области расследуют уголовное дело после обнаружения расчлененных останков женщины.

По словам очевидцев, на мусорной площадке по улице Мухтара Ауэзова были найдены мешки с расчлененными останками человека. Информация о произошедшем поступила в полицию, после чего правоохранители начали проверку.

В Департаменте полиции Павлодарской области сообщили, что по факту убийства возбуждено уголовное дело.

«Подозреваемый задержан и помещен в изолятор временного содержания», – прокомментировали ведомстве.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, а также причины преступления.

В полиции отметили, что в соответствии со статьей 201 Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит.

 

Самое читаемое

Наверх