В Казахстане заметно выросли расходы населения на высшее образование. В 2025 году объем средств, направленных на оплату обучения в вузах, увеличился сразу на 30%, передает BAQ.KZ со ссылкой на DATA-HUB.

По расчетам на основе данных Бюро национальной статистики, общая стоимость услуг, оказанных населению в сфере высшего образования, составила 319,1 млрд тенге.

Отмечается, что такой рост стал самым значительным как минимум за последние пять лет. Для сравнения, в предыдущие четыре года денежные объемы увеличивались в среднем на 14% в год. Даже с учетом инфляции показатель вырос на 17%, тогда как ранее реальный рост не достигал двузначных значений.

Увеличение расходов наблюдается на фоне роста числа студентов, обучающихся в вузах за счет средств населения. По состоянию на 1 октября 2025 года их количество достигло 383,2 тыс. человек, что на 10% больше, чем годом ранее. До этого как минимум четыре года подряд показатель практически не менялся.

Чаще всего казахстанцы оплачивают обучение по специальностям группы «Педагогические науки» – около трети всех случаев. На втором месте находятся направления «Бизнес, управление и право» (22%), на третьем – «Здравоохранение и социальное обеспечение» (10%).

Среди регионов наибольший объем расходов населения на высшее образование зафиксирован в Алматы – 38% от общей суммы. Далее следуют Астана (14%), Шымкент (11%) и Карагандинская область (6%). Остальные 16 регионов страны делят между собой 31% расходов.

В целом из всех источников финансирования в 2025 году организации получили 807,8 млрд тенге за услуги в сфере высшего образования. При этом 57% этой суммы обеспечило государство – 463,5 млрд тенге. По сравнению с 2024 годом государственное финансирование выросло на 18% в номинальном выражении и на 7% с учетом инфляции.