Расходы на инновации выросли в 4,5 раза — данные правительства
В Казахстане значительно увеличились инвестиции в инновации в обрабатывающей промышленности, передает BAQ.KZ.
Об этом на заседании Правительства сообщил министр промышленности и строительства Ерсайын Нагаспаев.
По его словам, развитие инноваций и технологическая модернизация остаются ключевыми направлениями промышленной политики страны. Уже реализуемые меры - цифровая трансформация, внедрение технологий Индустрии 4.0, развитие инфраструктуры и стимулирование инвестиций - дают ощутимые результаты.
«Затраты предприятий обрабатывающей промышленности Республики Казахстан на инновации по сравнению с 2021 годом выросли в 4,5 раза и достигли 1,9 трлн тенге», - отметил министр.
Кроме того, в стране проводится системная работа по повышению технологического уровня предприятий. Так, была проведена оценка технологической зрелости 500 промышленных компаний, по итогам которой разработаны рекомендации по модернизации производственных процессов.
Также в рамках Дорожной карты по внедрению искусственного интеллекта уже реализовано 11 пилотных проектов с использованием AI-технологий.
В министерстве отмечают, что такие меры направлены на повышение конкурентоспособности отечественной промышленности и ускорение технологического развития экономики.
Самое читаемое
- Дело семьи Жанабыловых: блогер Justking заявил о схожести курсов с подсудимыми
- Пропавших работников нашли в Павлодарской области
- Какая погода ожидается в Казахстане 31 марта
- В Казахстане насчитали более 2 млн самозанятых. 168 тысяч из них – без нормального дохода
- Новые военные городки строят в Алматы и Туркестане