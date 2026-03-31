В Казахстане значительно увеличились инвестиции в инновации в обрабатывающей промышленности, передает BAQ.KZ.

Об этом на заседании Правительства сообщил министр промышленности и строительства Ерсайын Нагаспаев.

По его словам, развитие инноваций и технологическая модернизация остаются ключевыми направлениями промышленной политики страны. Уже реализуемые меры - цифровая трансформация, внедрение технологий Индустрии 4.0, развитие инфраструктуры и стимулирование инвестиций - дают ощутимые результаты.

«Затраты предприятий обрабатывающей промышленности Республики Казахстан на инновации по сравнению с 2021 годом выросли в 4,5 раза и достигли 1,9 трлн тенге», - отметил министр.

Кроме того, в стране проводится системная работа по повышению технологического уровня предприятий. Так, была проведена оценка технологической зрелости 500 промышленных компаний, по итогам которой разработаны рекомендации по модернизации производственных процессов.

Также в рамках Дорожной карты по внедрению искусственного интеллекта уже реализовано 11 пилотных проектов с использованием AI-технологий.

В министерстве отмечают, что такие меры направлены на повышение конкурентоспособности отечественной промышленности и ускорение технологического развития экономики.