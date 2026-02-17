Переговоры в Женеве выявили серьезные разногласия внутри украинской переговорной группы, сообщает BAQ.kz.

По данным The Economist, в делегации фактически сформировались два подхода к стратегии дальнейших действий.

После консультаций в Париже в Киеве усилилось мнение, что американские переговорщики — Стив Уиткофф и Джаред Кушнер — начали учитывать интересы Украины. На этом фоне стали обсуждаться параметры двустороннего соглашения по безопасности, которое оказалось более содержательным, чем ожидалось ранее.

Однако внутри делегации нет единства. Группа, ориентированная на главу ОП Кирилла Буданова, выступает за скорейшее заключение соглашения под эгидой США, опасаясь упустить «окно возможностей». Другая часть переговорщиков, которую СМИ связывают с бывшим руководителем Офиса президента Андрей Ермак, относится к быстрой сделке более осторожно и настаивает на выжидательной позиции.

Сторонники паузы рассчитывают на укрепление переговорных позиций за счет внутренних реформ и потенциального ослабления экономики РФ. При этом Украина, по оценкам СМИ, уже сталкивается с серьезными вызовами — нехваткой личного состава на фронте и энергетическими сбоями.

Ключевым камнем преткновения остаются вопросы территорий и суверенитета. Для Киева принципиальны гарантии безопасности и перспектива членства в ЕС, тогда как Москва требует отвода украинских сил с укрепленных позиций в Донбассе.

Среди обсуждаемых вариантов — инициатива США о создании демилитаризованной «свободной экономической зоны» под управлением условного «Совета мира». Однако, как отмечают источники, подобная модель может вступить в противоречие с американским законодательством, если будет расценена как признание российской оккупации.