Раскрыты имена погибших при ударах по Ирану высокопоставленных лиц

Некоторые страны региона временно закрыли свое воздушное пространство.

Сегодня 2026, 13:34
Фото: Pixabay.com

Раскрыты имена высокопоставленных лиц, убитых в Иране в результате атак США и Израиля, передает BAQ.KZ со ссылкой на  Tasnim.

В списке значатся верховный лидер Ирана Али Хаменеи, главнокомандующий Корпуса стражей исламской революции (КСИР) генерал-майор Мохаммад Пакпур, советник верховного лидера Али Шамхани, начальник Генерального штаба Вооруженных сил Ирана генерал-майор Абдулрахим Мусави и министр обороны Амир Насирзаде.

Отмечается, что имена других погибших будут раскрыты позднее.

Напомним, что 28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана, нанося авиаудары по городам республики. Иран в ответ выпустил ракеты по территории Израиля. Кроме того, ВС Ирана атаковали 14 военных баз США, расположенных в странах Персидского залива.

В связи с ситуацией на Ближнем Востоке некоторые страны региона временно закрыли свое воздушное пространство.

 

