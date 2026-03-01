Раскрыты имена погибших при ударах по Ирану высокопоставленных лиц
Некоторые страны региона временно закрыли свое воздушное пространство.
Сегодня 2026, 13:34
Раскрыты имена высокопоставленных лиц, убитых в Иране в результате атак США и Израиля, передает BAQ.KZ со ссылкой на Tasnim.
В списке значатся верховный лидер Ирана Али Хаменеи, главнокомандующий Корпуса стражей исламской революции (КСИР) генерал-майор Мохаммад Пакпур, советник верховного лидера Али Шамхани, начальник Генерального штаба Вооруженных сил Ирана генерал-майор Абдулрахим Мусави и министр обороны Амир Насирзаде.
Отмечается, что имена других погибших будут раскрыты позднее.
Напомним, что 28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана, нанося авиаудары по городам республики. Иран в ответ выпустил ракеты по территории Израиля. Кроме того, ВС Ирана атаковали 14 военных баз США, расположенных в странах Персидского залива.
В связи с ситуацией на Ближнем Востоке некоторые страны региона временно закрыли свое воздушное пространство.
