В социальных сетях распространилось видео, автор которого утверждает, что в Турксибском районе Алматы подрядчики сначала заасфальтировали новый тротуар, а теперь собираются его вскрывать для прокладки инженерных сетей, передает BAQ.KZ.

"Месяц назад постелили тротуар, всё сделали, бордюры. Теперь заново будут копать, прокладывать трубы. Это называется как? Распил бюджетных денег", — говорит голос за кадром.

В акимате заверили, что информация не соответствует действительности. По их данным, трубы действительно размещены вдоль тротуара, но временно — до начала монтажных работ. Прокладка сетей водоснабжения и водоотведения в микрорайоне Маяк будет осуществляться бестраншейным способом методом горизонтального бурения.

"Тротуар вскрывать не будут. Работы выполнят без повреждения покрытия. Горизонтальное бурение позволит провести трубы без вскрытия дороги и тротуара", — сообщили в акимате.

По официальной информации, строительство инженерных сетей выполняется по заказу аппарата акима Турксибского района подрядной организацией ТОО "Гранд Тауер Сервис". Работы необходимы для обеспечения кольцевой схемы водоснабжения и корректной эксплуатации системы.