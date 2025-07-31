На пресс-конференции в правительстве председатель правления АО "НК "ҚазАвтоЖол" Дархан Иманашев прокомментировал вопрос о расследовании дела по факту крушения самолёта Bek Air, произошедшего в декабре 2019 года, передаёт корреспондент BAQ.KZ.

По его словам, расследование авиационных катастроф — длительный процесс, и на данный момент продолжается подготовка всех необходимых материалов.

"К сожалению, в авиации такие случаи происходят довольно часто, и найти окончательное решение становится очень сложным. То есть авиационные крушения, к сожалению, рассматриваются очень долго. Сейчас практически ещё идёт подготовка всех документов", — отметил Иманашев.

В ответ на уточняющий вопрос журналиста, будет ли расследование возобновлено, глава компании коротко подтвердил: "Да".

Напомним, что расследование по данному делу было завершено в апреле 2024 года — спустя почти пять лет после трагедии, — однако позднее экс-министр транспорта Марат Карабаев сообщил о возможности его повторного открытия.