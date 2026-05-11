Расследование по делу об убийстве семьи из села Жангелдин завершилось
Обвиняемый ознакомился с материалами дела и дал признательные показания.
Сегодня 2026, 08:09
Фото: Pixabay.com
В Атырау завершено досудебное расследование по резонансному уголовному делу об убийстве семьи из села Жангелдин, передает BAQ.KZ.
Главным подозреваемым по делу проходит Султан Сарсемалиев. По информации источников, он признал вину и в настоящее время содержится в следственном изоляторе в ожидании суда.
Сообщается, что обвиняемый ознакомился с материалами дела и дал признательные показания по факту убийства четырёх человек.
Ему предъявлено обвинение по статье 99 части 2 Уголовного кодекса Республики Казахстан («убийство двух и более лиц»). Кроме того, в рамках расследования возбуждены дополнительные уголовные дела по статьям 188 и 190 УК РК («кража» и «мошенничество»).
По данным следствия, речь идёт о незаконной продаже скота, принадлежавшего погибшей семье, а также о хищении денежных средств с их банковских счетов.
