Расследовать авиационные происшествия в Казахстане будет отдельный центр

С 13 июля в Казахстане вступили в силу изменения в законодательство, согласно которым расследование авиационных происшествий и инцидентов в гражданской авиации передано АО «Центр по расследованию транспортных происшествий и инцидентов». О нововведениях сообщили на совещании в Министерстве транспорта с участием представителей Комитета гражданской авиации, Авиационной администрации Казахстана, «Казаэронавигации», аэропортов, авиакомпаний и других участников отрасли.

Участники обсудили, как будет организовано взаимодействие между государственными органами, новым центром и субъектами гражданской авиации, а также порядок проведения расследований по обновленным правилам. Кроме того, на совещании подвели итоги работы Департамента по расследованию происшествий и инцидентов на транспорте за первое полугодие 2026 года. Участники рассмотрели основные причины авиационных инцидентов и меры по их предотвращению.

Отдельное внимание уделили вопросам безопасности полетов в малой авиации. Обсуждались соблюдение требований безопасности, совершенствование государственного контроля и повышение ответственности эксплуатантов и авиационного персонала.