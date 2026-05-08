Сайт ЦИК атакуют до 8 раз в неделю - в комиссии объяснили отказ от онлайн-голосования

В ЦИК РК не рассматривают вопрос перехода на электронное голосование. Об этом сообщил секретарь Центральной избирательной комиссии Шавкат Утемисов в кулуарах Правительства, передает BAQ.KZ.

"Нет, по электронному голосованию вопрос не стоит", - сказал Утемисов.

По его словам, ЦИК изучает международный опыт, в том числе во время наблюдения за выборами за рубежом.

"Есть такая тенденция, когда вводят электронное голосование, затем, опробовав его на практике, начинают от него отказываться. На сегодняшний день есть статистика, что в 12 странах так произошло. В Германии, Нидерландах, Норвегии они внедрили и затем отказались", - сказал секретарь ЦИК РК.

Основная причина - вопросы кибербезопасности. В связи с этим в ЦИК не спешат предлагать соответствующие изменения. При этом Утемисов подчеркнул, что комиссия не отказывается от изучения этой темы, однако ЦИК не является субъектом законодательной инициативы, а подобные нормы принимаются Парламентом.

Также он отметил, что внедрение электронного голосования потребует значительных затрат. Это связано с необходимостью приобретения защищенного оборудования и обеспечением кибербезопасности системы. По словам секретаря ЦИК, даже в межэлекторальный период сайт комиссии подвергается в среднем 7–8 атакам в неделю. Во время избирательной кампании количество таких атак может значительно возрасти.

Выборы в Курултай могут оказаться дороже референдума - ЦИК