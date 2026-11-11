Как рассрочки будут учитывать в кредитной истории казахстанцев — Нацбанк

Национальный Банк Казахстана рассматривает возможность включения операций по небанковским рассрочкам в кредитную историю граждан. Кроме того, регулятор хочет сделать прозрачнее условия договоров, в том числе штрафы и неустойки за просрочку платежей. Как пояснил заместитель председателя Нацбанка Виталий Тутушкин, рынок рассрочек активно развивается, а вместе с ним растут и риски для потребителей.

В отличие от банковских кредитов, обязательства перед многими нефинансовыми организациями сейчас не отражаются в кредитной истории. Из-за этого человек может оформить несколько рассрочек одновременно, но его совокупная долговая нагрузка останется незаметной для других кредиторов. Это затрудняет объективную оценку финансовых обязательств граждан и своевременное выявление рисков.

В Нацбанке также обращают внимание на условия договоров. По словам Тутушкина, штрафы и неустойки за просрочку в некоторых случаях могут быть недостаточно прозрачными для потребителей. Среди возможных мер регулирования — обязательное раскрытие существенных условий договора, включая размер штрафов и последствия несвоевременной оплаты. Также регулятор прорабатывает вопрос передачи данных о рассрочках в кредитные бюро.

При этом речь пока не идёт о готовых решениях. Конкретные механизмы регулирования, перечень организаций, на которые распространятся новые требования, и сроки их разработки определят после межведомственного согласования. В Нацбанке подчёркивают, что цель возможных изменений — повысить прозрачность рынка и защитить потребителей, а не ограничить доступность рассрочек или повлиять на цены товаров.