В Западно-Казахстанской области завершилось громкое судебное разбирательство по делу о жестоком двойном убийстве, совершённом более 20 лет назад, передает BAQ.KZ. Специализированный межрайонный суд по уголовным делам ЗКО с участием присяжных вынес приговор двум подсудимым Б. и С., обвиняемым в убийстве двух человек, совершённом группой лиц по предварительному сговору.

По данным суда, трагедия произошла 13 декабря 2000 года в Уральске. Вечером, около 18:00, находясь в автомобиле вместе с двумя потерпевшими, Б. и С. по предварительному сговору совершили хладнокровное убийство: выстрелили в головы и шеи Ш. и С. Оба погибших скончались на месте от огнестрельных ранений.

Прокуратура настаивала на полном объеме обвинения и потребовала максимально сурового наказания. Потерпевшие также просили суд о справедливом и строгом приговоре. Подсудимый Б. полностью признал вину и выразил раскаяние, тогда как С. вину категорически отрицал.

Вердиктом присяжных оба мужчины были признаны виновными в совершении особо тяжкого преступления при наличии отягчающих обстоятельств. Суд назначил Б. 19 лет лишения свободы, С. - 15 лет. Оба будут отбывать срок в колонии максимальной безопасности.

Приговор пока не вступил в законную силу.