«Растет производство – развивается регион»: Respublica встретилась с коллективом предприятия в Восточном Казахстане

В рамках предвыборной кампании представители партии Respublica встретились с коллективом AN Group – одной из крупнейших многопрофильных групп компаний Восточно-Казахстанской области, передает BAQ.KZ.

Группа компаний обеспечивает работой более тысячи человек и объединяет предприятия, задействованные в строительстве, производстве и смежных отраслях. AN Group возглавляет заслуженный строитель Республики Казахстан, кавалер ордена «Құрмет» Кайнар Дуйсенов.

Встреча прошла в кинотеатре «Юбилейный» в Усть-Каменогорске в формате открытого разговора – без формальных докладов и дистанции между спикерами и аудиторией.

Участникам представили основные направления деятельности Respublica, ключевые инициативы партии и результаты ее парламентской работы.

Председатель партии Айдарбек Ходжаназаров вместе с кандидатами в депутаты Курултая Олжасом Куспековым, Нургуль Тау, Лаурой Вайгоровой и Ерболатом Мухамеджановым представил основные положения предвыборной программы.

Представители партии рассказали о работе по расширению возможностей для малого бизнеса и самозанятых, защите интересов фермеров и отечественных производителей, а также о решениях в поддержку молодежи, медицинских работников и людей с инвалидностью.

Особое внимание в ходе встречи уделили вопросам развития реального сектора экономики. Участники обсудили создание условий для отечественного бизнеса и производства, открытие новых рабочих мест, налоговую политику, подготовку востребованных специалистов, повышение качества образования и престижа рабочих и инженерных профессий.

Сотрудники AN Group также подняли вопросы, с которыми сталкиваются предприятия и жители региона. Они касались налоговой нагрузки и условий ведения бизнеса, часового пояса, дефицита квалифицированных кадров, государственной поддержки отечественных производителей и законодательных решений, влияющих на деятельность реального сектора.

На вопросы коллектива ответили председатель партии и кандидаты в депутаты Курултая. В ходе диалога были обсуждены не только положения предвыборной программы, но и предложения специалистов, занятых в производстве и строительстве.

Руководитель AN Group Кайнар Дуйсенов отметил, что прямой разговор с предпринимателями, специалистами и рабочими позволяет увидеть, как принимаемые решения работают на практике.

«За любым предприятием стоят прежде всего люди – рабочие места, семьи, ответственность за коллектив. Поэтому для нас важно, чтобы вопросы реального сектора обсуждались не только в кабинетах. Законодательные решения должны учитывать мнение тех, кто строит, производит, создает рабочие места и ежедневно участвует в развитии экономики страны», – отметил Кайнар Дуйсенов.

Восточный Казахстан остается одним из ключевых индустриальных регионов страны. В Усть-Каменогорске сосредоточены предприятия цветной металлургии, машиностроения, энергетики, пищевой промышленности и строительной отрасли.

В связи с этим развитие отечественного производства, поддержка регионального бизнеса, подготовка квалифицированных кадров и защита интересов людей труда стали центральными темами встречи Respublica с коллективом AN Group.