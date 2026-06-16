Казахстан ежегодно добывает около 60 млрд кубометров газа, поставляет его на экспорт и при этом рассматривает возможность увеличения закупок российского топлива. На первый взгляд это выглядит противоречием. Если собственных ресурсов хватает, зачем импортировать газ?

По словам руководителя общественного фонда Energy Monitor Нурлана Жумагулова, ситуация объясняется особенностями газовой отрасли, обязательствами по экспортным контрактам и быстро растущим внутренним спросом.

Не весь добытый газ доходит до потребителя

Ранее Министерство энергетики сообщило, что имеющихся ресурсов достаточно для покрытия внутреннего потребления, которое сегодня составляет около 21,6 млрд кубометров в год. В ведомстве также отмечали, что российский газ рассматривается как резервный источник на случай внеплановых остановок крупных производителей.

Однако позже стало известно, что QazaqGaz рассматривает возможность закупки до 6 млрд кубометров российского газа в 2026 году. Такая информация содержится в проспекте размещения еврооблигаций национального оператора.

По словам Нурлана Жумагулова, проблема заключается в том, что объем добычи и объем газа, доступного рынку, сильно отличаются.

"Казахстан ежегодно добывает около 60 млрд кубометров газа. Но весь этот объем не поступает потребителям. Около 55% добычи приходится на попутный газ, который содержит серу и другие примеси и требует переработки. Кроме того, значительная часть газа закачивается обратно в пласт для поддержания давления на месторождениях. Еще часть используется самими недропользователями для технологических нужд. В итоге объем товарного газа составляет примерно 29 млрд кубометров", – объясняет эксперт.

По данным Министерства энергетики, в 2025 году объем товарного газа составил 27,47 млрд кубометров, тогда как на обратную закачку в пласт было направлено 33,5 млрд кубометров.

Почему Казахстан экспортирует газ и одновременно его импортирует

Одной из главных причин эксперт называет долгосрочные обязательства перед Китаем.

"Казахстан обязан выполнять контрактные обязательства по поставкам газа в Китай. Определенные объемы должны поставляться регулярно. Если условия контрактов не выполняются, могут возникнуть штрафные санкции. Поэтому сегодня складывается ситуация, когда Казахстан экспортирует газ в Китай, а для покрытия растущего внутреннего спроса может импортировать его из России", – говорит Жумагулов.

По его словам, со стороны такая схема действительно выглядит необычно, однако именно так работает современный газовый рынок, где важную роль играют долгосрочные контракты и логистика поставок.

Спрос растет быстрее, чем ожидалось

Еще несколько лет назад вопрос газового дефицита не стоял настолько остро. Сейчас ситуация меняется.

В стране продолжается газификация регионов, строятся новые газовые электростанции, а часть энергетических объектов постепенно переводится с угля на газ. Одновременно увеличивается потребление со стороны крупных промышленных предприятий.

"За последние три-четыре года уровень газификации вырос примерно на пять процентов. Реализуются новые проекты в Актюбинской области, области Жетысу и Костанайской области. Вместе с этим растут потребности промышленности. Например, если ранее для Qarmet предусматривался лимит около 500 млн кубометров газа, то фактическая потребность компании сегодня достигает 2,8 млрд кубометров", – рассказал эксперт.

По его словам, именно рост внутреннего потребления становится одним из ключевых факторов давления на газовый баланс страны.

Задержка заводов усилила проблему

Снизить риск дефицита должны были новые газоперерабатывающие заводы, которые планировалось построить в рамках крупных нефтегазовых проектов.

"Для снижения риска дефицита газа в Казахстане планировалось строительство нескольких крупных газоперерабатывающих заводов, включая проекты на Кашагане и в Жанаозене. Однако сроки реализации этих проектов неоднократно переносились. Спрос растет, а новые перерабатывающие мощности вовремя не вводятся в эксплуатацию. Именно поэтому Казахстану приходится рассматривать импорт как один из вариантов покрытия будущего спроса", – считает Жумагулов.

В ближайшие годы планируется запуск нового газоперерабатывающего завода на Карачаганаке мощностью 5 млрд кубометров в год и комплекса на Кашагане мощностью 2,5 млрд кубометров.

Почему дорожает газ

Еще один важный вопрос связан с тарифами.

По словам эксперта, внутренние цены на газ в Казахстане долгое время оставались существенно ниже экспортных, что ограничивало инвестиции в отрасль.

"Сегодня тысяча кубометров газа на внутреннем рынке Казахстана стоит в среднем 70-80 долларов. На экспортных рынках цена может достигать 200-230 долларов. Из-за этого внутренний рынок долгое время оставался малопривлекательным для инвестиций. Сейчас государство постепенно корректирует тарифы. В прошлом году цены выросли примерно на 33%, и в этом году рост может продолжиться. Основная нагрузка при этом придется на промышленных потребителей", – пояснил Жумагулов.

Главный вопрос остается открытым

По мнению эксперта, сейчас гораздо важнее обсуждать не текущие объемы газа, а перспективы отрасли на ближайшие годы.

Потребление продолжает расти, строятся новые электростанции и промышленные объекты, сохраняются экспортные обязательства, а часть крупных инфраструктурных проектов пока не введена в эксплуатацию.

"Если бы запланированные газоперерабатывающие заводы были введены в строй вовремя, сегодняшняя ситуация выглядела бы иначе. Сейчас же Казахстан вынужден заранее искать дополнительные источники газа, чтобы избежать рисков в будущем", – заключил Нурлан Жумагулов.

Пока официальные органы говорят о достаточности ресурсов для внутреннего рынка, национальный оператор готовится к увеличению импорта. И именно этот контраст делает дискуссию о будущем газового баланса Казахстана одной из самых важных для энергетической отрасли страны.