Рационы для выживания: что едят казахстанские солдаты в полевых условиях
Военная служба часто проходит в условиях, далеких от комфорта — на полигонах, в удаленных районах и при выполнении учебно-боевых задач. Тем не менее, независимо от обстановки, каждый военнослужащий должен быть обеспечен формой, обувью и полноценным питанием, передает BAQ.KZ.
Когда невозможно организовать горячее питание, в Вооруженных силах применяются индивидуальные рационы питания (ИРП).
Существует три основных вида ИРП: общевойсковой, для Десантно-штурмовых войск и бортовой рацион для экипажей кораблей и катеров.
ИРП выдаются военнослужащим в пути следования, на учениях, полигонах, в подразделениях, дислоцированных на значительном удалении от воинских частей, а также в районах чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий. Каждый рацион рассчитан на семь дней и содержит галеты, мясные консервы, паштет, сыровяленые продукты из конины, плавленый сыр, сгущенное молоко, шоколад, сухофрукты, чай, кофе, сахар и соль. Средняя энергетическая ценность набора составляет около 4170 килокалорий в сутки.
Все продукты изготавливаются в соответствии с национальными и межгосударственными стандартами и не содержат ГМО. Рационы герметично упакованы, что обеспечивает длительный срок хранения и защиту от внешних факторов.
В комплект ИРП входят также портативный разогреватель, водо- и ветроустойчивые спички, средства для обеззараживания воды, салфетки, одноразовые ложки и металлический складной консервный нож.
Такая система продовольственного обеспечения позволяет поддерживать физическую форму и боеспособность личного состава даже при выполнении задач в сложных и нестандартных условиях.
