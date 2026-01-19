Военная служба часто проходит в условиях, далеких от комфорта — на полигонах, в удаленных районах и при выполнении учебно-боевых задач. Тем не менее, независимо от обстановки, каждый военнослужащий должен быть обеспечен формой, обувью и полноценным питанием, передает BAQ.KZ.

Когда невозможно организовать горячее питание, в Вооруженных силах применяются индивидуальные рационы питания (ИРП).

Существует три основных вида ИРП: общевойсковой, для Десантно-штурмовых войск и бортовой рацион для экипажей кораблей и катеров.

ИРП выдаются военнослужащим в пути следования, на учениях, полигонах, в подразделениях, дислоцированных на значительном удалении от воинских частей, а также в районах чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий. Каждый рацион рассчитан на семь дней и содержит галеты, мясные консервы, паштет, сыровяленые продукты из конины, плавленый сыр, сгущенное молоко, шоколад, сухофрукты, чай, кофе, сахар и соль. Средняя энергетическая ценность набора составляет около 4170 килокалорий в сутки.

Все продукты изготавливаются в соответствии с национальными и межгосударственными стандартами и не содержат ГМО. Рационы герметично упакованы, что обеспечивает длительный срок хранения и защиту от внешних факторов.

В комплект ИРП входят также портативный разогреватель, водо- и ветроустойчивые спички, средства для обеззараживания воды, салфетки, одноразовые ложки и металлический складной консервный нож.

Такая система продовольственного обеспечения позволяет поддерживать физическую форму и боеспособность личного состава даже при выполнении задач в сложных и нестандартных условиях.