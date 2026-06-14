Кенжеханулы: Присоединение Amanat к Әділет станет важным изменением для всей политики страны

Партия «Әділет» положительно восприняла предложение партии Amanat о присоединении и рассматривает этот шаг как значимое событие для всей политической системы Казахстана. Об этом заявил президент международного общества «Қазақ тілі», член политбюро партии «Әділет» Рауан Кенжеханулы на брифинге.

По его словам, речь идет именно о присоединении партии Amanat к «Әділет». Он отметил, что этот процесс выходит за рамки внутренних партийных изменений и является важным сигналом для общества, демонстрирующим консолидацию политических сил вокруг идеи Справедливого Казахстана.

"Мы с благодарностью и большим интересом восприняли предложение о присоединении партии Amanat к партии «Әділет». И речь идет именно о присоединении. Это большое событие, которое означает не просто изменения внутри партии «Әділет». Для нас это изменение всего политического поля страны. Это очень хороший сигнал для всего общества и важный пример, который наши коллеги из партии Amanat подают всему обществу, демонстрируя консолидацию вокруг идеи Президента о Справедливом Казахстане", - сказал он.

Кенжеханулы сообщил, что до принятия решения съездом партии Amanat между представителями двух политических организаций проводились консультации. После официального решения о присоединении вопрос будет рассмотрен на съезде партии «Әділет» и вынесен на обсуждение делегатов.

Говоря о дальнейшем объединении структур двух партий, член политбюро отметил, что подобный процесс является беспрецедентным для Казахстана и требует тщательной проработки юридических, административных и организационных вопросов.

Отдельно Кенжеханулы затронул вопрос формирования будущего партийного списка. По его словам, эта работа начнется после принятия соответствующего решения съездом партии. Он подчеркнул, что общество ожидает обновления политической системы и появления новых лиц, поэтому партия намерена создавать возможности для участия в политике молодых и перспективных специалистов.

В «Әділет» рассчитывают, что объединение позволит привлечь новые кадры, знания и опыт для дальнейшего развития экономики и общественной жизни страны.