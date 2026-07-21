В партийный список включены новые лица с профессиональным опытом — Рауан Кенжеханұлы

Центральная избирательная комиссия зарегистрировала партийный список из 186 кандидатов, выдвинутых партией для участия в выборах в Мажилис. Об этом на брифинге сообщил представитель партии "Әділет" Рауан Кенжеханұлы, подчеркнув, что в список вошли специалисты с опытом работы в различных сферах.

По его словам, ключевой особенностью партийного списка стало широкое представительство новых кандидатов.

"Согласно нашему внутреннему анализу, 86 процентов кандидатов в списке – новые лица. При этом предусмотренные законодательством квоты для женщин, молодёжи, а также граждан с особыми потребностями не только полностью соблюдены, но и превышены", – отметил Рауан Кенжеханұлы.

Он добавил, что в список включены представители всех стратегически важных отраслей и направлений. По его мнению, это позволит повысить эффективность будущей законотворческой деятельности.

"Мы выступаем за формирование профессионального парламента. Именно поэтому при подготовке партийного списка мы отдавали приоритет людям, которые зарекомендовали себя благодаря своей работе, обладают глубокими знаниями, практическим опытом и экспертностью в своих областях. Уверен, что они смогут внести весомый вклад в законодательный процесс и дальнейшую деятельность парламента", – заявил представитель партии.

Рауан Кенжеханұлы также подчеркнул, что при отборе кандидатов партия руководствовалась прежде всего принципами профессионализма и опыта.