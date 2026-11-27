Человек подписывает договор, но далеко не всегда может повлиять на его условия. Особенно когда одна сторона обладает значительно большими возможностями и фактически диктует правила другой. Почему гражданское законодательство должно защищать тех, кто оказывается в заведомо менее выгодном положении, и как найти баланс между свободой договора и справедливостью? Об этом рассказал старший научный сотрудник Института законодательства и правовой информации Республики Казахстан, кандидат юридических наук Ерлан Абулгазин.

По его словам, инициатива Главы государства Касым-Жомарта Токаева по разработке нового Гражданского кодекса, озвученная в Послании народу Казахстана, имеет особое значение для дальнейшего развития частного права.

«Современное гражданское законодательство должно не только обеспечивать свободу участников оборота, но и гарантировать справедливый баланс их интересов», — считает эксперт.

Одним из принципиальных вопросов при обновлении кодекса он называет защиту слабой стороны в гражданско-правовых отношениях. Речь идет о ситуациях, когда один участник имеет значительно больше возможностей влиять на содержание договора, а другой вынужден соглашаться с уже установленными условиями.

«Формальное равенство участников гражданского оборота не всегда означает фактическое равенство их возможностей», — подчеркивает Ерлан Абулгазин.

Особенно отчетливо эта проблема проявляется в договорах присоединения и сфере массовых потребительских услуг. Условия в них зачастую заранее определяет более сильная сторона, а у потребителя практически не остается возможности вести переговоры или менять отдельные положения.

Однако, по мнению юриста, защита интересов таких участников не должна оборачиваться ограничением свободы договора или предоставлением необоснованных преимуществ одной из сторон.

«Речь идёт о создании таких механизмов, которые позволяют предупреждать злоупотребление договорным преимуществом и обеспечивать добросовестность поведения участников», — отмечает он.

В числе приоритетных направлений совершенствования законодательства эксперт выделяет повышение прозрачности договорных условий, недопустимость навязывания явно несправедливых положений и создание эффективных механизмов защиты граждан, чьи интересы ущемляются из-за неравных переговорных возможностей.

По мнению Ерлана Абулгазина, задача нового Гражданского кодекса — обеспечить не только право сторон заключать договоры, но и справедливость самих условий.