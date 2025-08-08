Конституция Республики Казахстан гарантирует женщинам и мужчинам равные права. Но равны ли они в реальности? Юрист и правозащитница Ляззат Ракишева рассказала BAQ.KZ, как устроена правовая защита женщин, почему законы часто не работают и с какими случаями дискриминации она сталкивается в своей практике.

Конституция против дискриминации: что написано в основном законе?

Раздел II Конституции Казахстана носит название "Человек и гражданин". Именно здесь зафиксированы фундаментальные права и свободы, в том числе — принцип равенства перед законом независимо от пола.

"Конституция Республики Казахстан гарантирует равные права женщин и мужчин. Эти гарантии находятся во втором разделе, в статье 14. Там сказано: “Все равны перед законом и судом”. То есть мужчина и женщина равны перед законом и судом. А пункт второй прямо запрещает дискриминацию по происхождению, социальному, должностному, имущественному положению, и, подчёркиваю, по полу. Это прямой запрет на половую дискриминацию", — пояснила Ляззат Ракишева.

Кроме статьи 14, в Конституции есть и другие нормы, защищающие женщин: статья 17 гарантирует неприкосновенность человеческого достоинства и запрет жестокого обращения, а статья 27 закрепляет обязанность государства охранять семью, материнство и отцовство.

Что ещё защищает женщину в законе?

По словам юриста, Казахстан на международном уровне признал свои обязательства перед женщинами, ратифицировав Конвенцию ООН о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин ещё в 1998 году. Это означает, что государство обязано не только не допускать дискриминации, но и активно её устранять.

В национальном праве также немало норм:

Закон "О государственных гарантиях равных прав и равных возможностей мужчин и женщин" (от 8 декабря 2008 года, №223-4) — закрепляет равные возможности в политике, экономике, социальной сфере.

Закон "О профилактике бытового насилия" — направлен на защиту от насилия в семье.

Уголовный кодекс — содержит статьи об истязаниях, побоях и других формах физического и психологического насилия.

Гражданский процессуальный кодекс — в статьях 47 и 49 зафиксировано равенство сторон в суде вне зависимости от пола.

Кодекс "О браке и семье" — статья 29 устанавливает равенство супругов в семье.

Трудовой кодекс — статья 25 гарантирует равенство при заключении трудового договора, а целая глава 17 регулирует особенности труда женщин и родителей.

"Очень важно, что мужчины теперь тоже могут брать декретный отпуск до трёх лет. Это реальный шаг к равенству, о котором не все работодатели знают. Также Уголовный кодекс предусматривает отсрочку исполнения приговора в отношении женщин, имеющих малолетних детей до 14 лет. Это очень важная гуманная норма", — добавила юрист.

Когда закон не спасает: истории реальных женщин

За красивыми формулировками в законах нередко скрывается другая реальность — женщины остаются беззащитны перед системой. Ракишева, возглавляющая фонд Human Rights Lawyers, поделилась реальными случаями из своей практики.

Один из них история женщины, пострадавшей от домашнего насилия.

"Муж избил её. Мы начали судебный процесс, всё шло к наказанию. Но в суде она отказалась от обвинений. Простила его и вернулась домой. Почему? Потому что у неё не было ни жилья, ни денег, ни поддержки. Она боялась остаться на улице с детьми. Это наглядно показывает, как многие женщины, не зная своих прав или не имея поддержки, оказываются в положении полной зависимости от мужчины, даже если он представляет угрозу их жизни", — рассказала Ракишева.

В другом случае - женщина, работавшая в вузе, стала жертвой сексуальных домогательств со стороны руководителя.

"Он прямо предложил ей интимную связь, ссылаясь на то, что она замужем и “никто не узнает”. После отказа её уволили под надуманным предлогом. Она осталась без работы и без защиты. Правосудие не восстановлено до сих пор", — отметила юрист.

Ещё один пример - случай с директором школы, который оказывал давление на подчинённую после того, как она отказала ему в личных притязаниях.

"Он начал психологическое давление, создал невыносимую рабочую обстановку, и в итоге она была вынуждена уволиться. Такие истории - не редкость. Они происходят и в частных организациях, и в госучреждениях. И женщины часто боятся говорить об этом: боятся мести, осуждения, остаться без средств к существованию", — пояснила она.

Гендерное неравенство — не только про насилие

"Это касается трудоустройства, оплаты труда, домашнего труда, насилия и также стереотипов, которые существуют. Работодатель может отдавать предпочтение мужчинам, потому что женщины могут уйти в декретный отпуск, не смогут работать определённые часы по исполнению своих семейных обязанностей. Официально, конечно, из-за этого не отказывают, но всё равно такое гендерное неравенство в этой части имеется. Женщины могут получать меньшую зарплату за ту же работу. Существует так называемый “стеклянный потолок”", — говорит Ракишева.

Дискриминация может быть не такой очевидной, но не менее болезненной. Двойная нагрузка и даже более высокая стоимость "женских" товаров - всё это реальные формы неравенства.

"Потом вторая смена: женщина работает на основной работе, потом приходит домой и безвозмездно стирает, убирает, с детьми занимается. Так называемая “вторая смена”. Есть и “розовый налог”, это те же предметы парфюмерии и уходовой косметики стоят дороже для женщин, чем для мужчин. Женщины сталкиваются с сексуальным домогательством на работе и бытовым насилием. В некоторых семьях бывают ограничения в доступе к образованию, получению высшего образования, карьерному росту. Потому что действуют стереотипы: “не надо дальше учиться”, “ей домашними делами заниматься”, “эта работа для мужчин”, “это — для женщин”", — подчёркивает она.

Закон есть. А работает ли он?

Одна из самых болезненных тем — эффективность механизмов защиты. Даже при наличии законов и международных обязательств, система часто не реагирует должным образом.

"Формально да, права женщин на рабочем месте защищены так же, как права мужчин. Но на деле есть проблемы с эффективностью механизма защиты. Работодатель не хочет признавать факт дискриминации, скрывает такие моменты. Женщины, в свою очередь, недостаточно осведомлены о своих правах и способах их защиты", — говорит юрист.

Существуют и официальные институты, например, Национальная комиссия по делам женщин и семейно-демографической политике при Президенте РК, но, по мнению эксперта, не хватает практических рычагов давления и независимого контроля.

Как пресекать дискриминацию на работе?

Один из распространённых вопросов - отказ в приёме на работу по половому признаку. Такое поведение запрещено законом, но доказать дискриминацию бывает крайне сложно.

"Конечно, гарантируется равенство при приёме на работу. Это статья 25 Трудового кодекса. Нарушения могут пресекаться через суд. Но на практике встречаются скрытые формы: женщине не говорят напрямую, но отказывают “по другим причинам”. Например, полагая, что она уйдёт в декрет, забеременеет или не сможет работать в определённое время. Всё это признаки дискриминации", — поясняет Ракишева.

Насколько защищены женщины от домашнего насилия?

По мнению юриста, в этой сфере есть подвижки, но проблемы остаются.

"Да, закон принят. Усилена уголовная ответственность за насилие в отношении женщин. Я полагаю, что он работает, но не в полной мере. Женщины либо не знают о своих правах, либо боятся остаться без детей, без поддержки, и потому не обращаются за защитой. Поэтому над этим вопросом ещё нужно работать и работать", — подчеркнула она.

Законы в Казахстане дают женщинам равные права с мужчинами, и на бумаге эти нормы выглядят убедительно. Но в реальной жизни женщин продолжают увольнять за отказ от домогательств, отказывать им в трудоустройстве, ограничивать их карьерный рост и лишать доступа к правосудию. Поэтому сегодня главный вопрос не в наличии прав, а в том, как добиться, чтобы они реально работали.