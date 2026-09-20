Районная больница в области Абай получила новые медицинские автомобили
Аким области Берик Уали вручил ключи от новых санитарных автомобилей Аксуатской центральной районной больнице.
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Для повышения качества оказания экстренной медицинской помощи жителям района и укрепления материально-технической базы бригад скорой помощи больнице по лизинговой программе переданы четыре санитарных автомобиля. В их числе – два автомобиля JAC Sunray класса «А» и два автомобиля «Газель NEXT ГАЗ-А31R23».
Новый транспорт закрепят за районной больницей, а также лечебными пунктами в сёлах Ойшілік, Көкжыра и Жантикей.
Глава региона отметил, что новые медицинские автомобили имеют большое значение для оперативного оказания качественной медицинской помощи жителям отдалённых населённых пунктов.
«Для жителей района крайне важно, чтобы медицинская помощь была доступной и качественной. Для своевременного выезда к пациентам, особенно в отдалённые сёла, служба скорой помощи должна иметь крепкую материально-техническую базу. Передаваемые сегодня новые современные санитарные автомобили будут служить именно этой цели. Главное – вовремя прибывать на вызовы жителей и при необходимости безопасно доставлять пациентов в областные медицинские организации. Пусть новые автомобили служат на благо населения», – сказал Берик Уали.
Новые санитарные автомобили позволят своевременно обслуживать вызовы скорой медицинской помощи четвёртой категории срочности, а также перевозить пациентов в медицинские организации областного уровня.
Сотрудники больницы выразили благодарность за обновление автопарка.
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