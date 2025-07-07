В Жанааркинском районе Улытауской области начался капитальный ремонт многопрофильной центральной районной больницы. После завершения реконструкции учреждение получит статус межрайонной многопрофильной больницы и станет вторым опорным медицинским объектом области, передает BAQ.kz.

Это позволит оказывать жителям нескольких районов высококвалифицированную помощь по широкому спектру направлений.

"За счет республиканского бюджета проводится масштабный капитальный ремонт всех основных подразделений: здания больницы, стационара, операционной, пищеблока и приемного отделения. Полностью заменяются инженерные системы: теплоснабжение, водоснабжение, канализация, электросети, вентиляция, а также системы безопасности, пожарной сигнализации и видеонаблюдения", - отметили в Минздраве РК.

Согласно новому статусу, больница сможет разместить стационар на 100 койко-мест и развернуть специализированные отделения: хирургии, терапии, акушерства, педиатрии и реанимации. Учреждение получит современное лабораторно-диагностическое оборудование, включая КТ, УЗИ и лабораторную технику.

Для обеспечения кадрового потенциала уже привлекли 7 новых специалистов – хирурги, акушер-гинеколог, врач общей практики, анестезиолог-реаниматолог и травматолог. На закупку медицинского оборудования и техники в 2024 году направлено около 170 млн тенге.

После модернизации жители села и соседних районов смогут получать на месте широкий спектр медицинских услуг, включая эндоскопию, лапароскопические операции и телемедицину.