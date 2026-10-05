Разбил теплую остановку и попал на камеры: жителя Каркаралинска отправили под арест
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В Каркаралинске Карагандинской области 31-летний мужчина решил выяснить отношения с теплой остановкой. Итог оказался предсказуемым только наполовину. Стекла разбиты, сам автор перформанса попал на камеры.
О поврежденной остановке на улице Жана Акын в полицию сообщили из городского акимата.
Дальше долго искать не пришлось. Сотрудники просмотрели записи центра оперативного управления, установили мужчину и доставили его в полицию.
В отношении него составили административное дело и направили материалы в суд.
Суд назначил жителю Каркаралинска пять суток административного ареста.
Получилось, что несколько разбитых стекол обернулись для мужчины заключением.
В полиции напомнили, что общественные места находятся под видеонаблюдением, а за умышленное повреждение городского имущества предусмотрена ответственность.
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