Недовольство штрафами за нарушения ПДД обернулось уголовным делом в Туркестане. Здесь полицейские задержали двоих человек, которых подозревают в умышленном повреждении камер видеонаблюдения, сообщает BAQ.KZ.

Как пояснили в областном департаменте полиции, по предварительной информации задержанные признались, что решились на этот шаг из-за накопившегося недовольства штрафами.

Инцидент произошёл на одной из городских улиц. Неизвестные повредили четыре камеры, причинив ущерб на сумму свыше 700 тысяч тенге.

Следствие установило, что около часа ночи двое молодых людей в масках с помощью длинной палки вывели оборудование из строя.

Сотрудники полиции изучили записи с ближайших камер, восстановили маршрут передвижения подозреваемых и в ходе оперативно-розыскных мероприятий установили их личности и задержали.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье об умышленном уничтожении или повреждении чужого имущества, ведётся досудебное расследование.

В полиции напомнили гражданам о необходимости бережно относиться к общественному имуществу и соблюдать требования закона.