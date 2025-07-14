В Боралдай-Воднике (Илийский район, Алматинская область) разгорелся конфликт между посетителями бассейна Hydra и администрацией. Причина — отказ впустить клиентов с собственной едой и напитками. Инцидент вызвал бурную реакцию в Сети, передает BAQ.KZ.

Женщина, купившая входные билеты, утверждала, что принесла компот для детей с аллергией. Администрация заявила, что правила зоны отдыха запрещают пронос продуктов. Посетители засняли всё на видео и вызвали полицию.

Как выяснилось, такие запреты противоречат законодательству. Согласно Конституции РК, Гражданскому кодексу и Закону "О защите прав потребителей", граждане имеют право владеть и использовать собственные продукты питания, особенно если аналогичные товары продаются на территории объекта. Запрет может расцениваться как недобросовестная конкуренция и повлечь штраф от 200 до 1500 МРП (до 5,2 млн тенге).

Юристы советуют:

обращаться в Департамент по защите прав потребителей;

ссылаться на статью 163 КоАП;

требовать компенсацию при нарушении прав.

Чем закончился спор — пока неизвестно. Видео с места события набирает просмотры, а пользователи активно обсуждают, как защитить свои права.

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