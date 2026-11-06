Разбитое стекло, ночные взломы и четыре эпизода: в Петропавловске раскрыли серию краж
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Началось все с разбитого окна автокрана-манипулятора, оставленного на выходные во дворе. Но за одной кражей потянулись другие: злоумышленник, как выяснилось, успел наведаться в гаражи и даже подвальное помещение, передает BAQ.KZ со ссылкой на Polisia.kz
Владелец спецтехники, припаркованной на улице Алматинской, обнаружил пропажу после возвращения к машине. Из кабины исчезли инструменты, монитор и регулятор охлаждения. Неизвестный проник внутрь, разбив стекло со стороны водительского сиденья.
После обращения горожанина полицейские стали проверять и другие похожие преступления. Вскоре выяснилось, что в Петропавловске произошли еще две кражи из гаражей и одна из подвала. Все четыре эпизода объединяли ночное время, район магазина «Океан» и взлом как способ проникновения.
На след подозреваемого вышли благодаря записям камер видеонаблюдения центра оперативного управления и проверке лиц, состоящих на полицейском учете.
Им оказался 36-летний житель Петропавловска. Сейчас расследование ведется по четырем эпизодам краж. Часть похищенного из автокрана имущества уже изъята. Владельцу ее обещают вернуть после завершения необходимых следственных действий.
Тем временем в полиции отмечают, что работа по предупреждению имущественных преступлений продолжается. По итогам десяти месяцев текущего года количество краж в регионе сократилось на 14,7%.
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