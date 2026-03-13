Разблокирован инвестиционный проект в Усть-Каменогорске на 10 млрд тенге
В Усть-Каменогорске сняты препятствия для реализации проекта по строительству гостевых домов стоимостью 10,1 млрд тенге. Проект создаст 120 рабочих мест.
В Усть-Каменогорске крупный инвестиционный проект на 10,1 млрд тенге почти сорвался - реализация задерживалась из-за бюрократических формальностей, передает BAQ.kz.
Проект ТОО "Причал" предусматривает строительство гостевых домов. Общая сумма инвестиций 10,1 млрд тенге, а количество создаваемых рабочих мест 120. Он включён в число социально и экономически значимых инициатив региона.
"Установлено, что уполномоченным органом в нарушение установленных сроков не был рассмотрен направленный инвестором пакет документов для признания проекта инвестиционным и предоставления земельного участка. Повторные обращения также оставлены без реагирования, что фактически заблокировало реализацию проекта", - говорится в сообщении генпрокуратуры.
По результатам проверки прокуратурой внесён акт прокурорского надзора.
Нарушения подлежат устранению, проект будет рассмотрен в установленном порядке с обеспечением дальнейшего сопровождения.
