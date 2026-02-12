"Разбор": И снова мыши или как казахстанцы рискуют заразиться вирусом нипах?
Обсуждаем реальные риски завоза в нашу страну опасных инфекций.
Сегодня, 15:40
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 15:40Сегодня, 15:40
56Фото: BAQ.kz
Вирус нипах – как новая угроза глобальной пандемии. Открытая в конце 90-х инфекция будоражит умы ученых с каждой вспышкой. Вакцины от болезни нет. А по некоторым данным смертность может достигать до 70 или даже 100%. Исторически Казахстан защищал, в том числе, суровый климат. Однако на планете становится теплее. И животные – переносчики болезни, вполне способны мигрировать в центральноазиатские широты. В очередном выпуске "Разбора" на BAQ.kz говорим об угрозах для здоровья казахстанцев. Эксклюзивно для нашей редакции специалисты показали, как следят за распространением опасных болезней по земному шару.
Самое читаемое
- Kaspi обратился к казахстанцам с разъяснением по тарифам
- Указ о референдуме будет подписан в ближайшее время – Токаев
- Трое жителей ЗКО продали свои банковские счета мошенникам
- На ярмарке в Астане наблюдается высокий спрос на мясо
- В Казахстане переходят на "умные" счетчики газа: о стоимости рассказали в Мажилисе