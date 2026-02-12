Вирус нипах – как новая угроза глобальной пандемии. Открытая в конце 90-х инфекция будоражит умы ученых с каждой вспышкой. Вакцины от болезни нет. А по некоторым данным смертность может достигать до 70 или даже 100%. Исторически Казахстан защищал, в том числе, суровый климат. Однако на планете становится теплее. И животные – переносчики болезни, вполне способны мигрировать в центральноазиатские широты. В очередном выпуске "Разбора" на BAQ.kz говорим об угрозах для здоровья казахстанцев. Эксклюзивно для нашей редакции специалисты показали, как следят за распространением опасных болезней по земному шару.