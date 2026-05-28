Раздел имущества при фактическом разрыве брака разъяснили в кассации

Кассационный суд по гражданским делам рассмотрел спор о разделе имущества.

В суде разъяснили правовой подход к случаям, когда супруги фактически прекратили семейные отношения, но формально брак продолжает действовать.

Истец обратилась в суд с требованием признать земельный участок совместно нажитым имуществом и произвести его раздел, указав, что он был приобретён в период брака.

Суды первой и апелляционной инстанций в удовлетворении иска отказали, кассационная инстанция оставила эти решения без изменений.

В ходе разбирательства установлено, что стороны состояли в зарегистрированном браке с 1992 года, однако с 1995 года фактически прекратили совместное проживание и ведение общего хозяйства. Мужчина переехал в сельскую местность, где проживал отдельно, в то время как супруга осталась в другом городе.

Судом также установлено, что в дальнейшем ответчик создал новую семью, в которой у него родились четверо детей.

Спорный земельный участок был приобретён в 2009 году, то есть спустя значительное время после фактического прекращения семейных отношений.

Суд указал, что в соответствии с нормами законодательства имущество, приобретённое каждым из супругов в период раздельного проживания в связи с фактическим прекращением брака, признаётся личной собственностью.

Кроме того, суд сослался на разъяснения нормативного постановления Верховного суда, согласно которым разделу подлежит только то имущество, которое было приобретено до прекращения совместного ведения хозяйства.

Таким образом, кассационная инстанция пришла к выводу об отсутствии оснований для признания спорного земельного участка общей совместной собственностью супругов и оставила ранее принятые судебные акты без изменений.