В Центре настольного тенниса «Saryarka» в Караганде подходит к развязке молодёжный чемпионат Казахстана, передает BAQ.kz.

Турнир уже подарил яркие матчи, неожиданные результаты и напряжённую борьбу за выход в финалы.

В смешанном разряде определились победители и призёры.

Чемпионами стали Абдулла Мамай из Алматы и Ноила Ханиязова из Туркестана, уверенно прошедшие весь турнирный путь.

Серебро завоевали карагандинские Амир Торгайбеков и Жанерке Кошкумбаева, которые до последнего боролись за золото.

Бронзовые медали поделили сразу две пары:

— Алан Курмангалиев / Виктория Мочалкина (Караганда)

— Тилек Тохтархан / Гульназ Буланова (Абай / Павлодар)

Финалы уже на подходе

Интрига сохраняется в личных и парных разрядах — решающие матчи пройдут 12 апреля.

Юноши (финал):

Алан Курмангалиев (Караганда) встретится с Абдуллой Мамаем (Алматы) — дуэль сильнейших игроков турнира обещает стать центральным событием чемпионата.

Девушки (финал):

Мария Лукьянова сыграет против Дарьи Фу — обе представляют Караганду, поэтому город гарантированно получит чемпионку.

Парные разряды: всё решит финальный день

В юношеском парном финале встретятся:

Алан Курмангалиев / Асылхан Магзумбеков (Караганда)

Арнур Оралханов / Темирлан Джиенбаев (ВКО)

У девушек за золото поборются: