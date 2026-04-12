Разгорается борьба за медали на молодёжном чемпионате Казахстана по настольному теннису
В смешанном разряде определились победители и призёры.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
В Центре настольного тенниса «Saryarka» в Караганде подходит к развязке молодёжный чемпионат Казахстана, передает BAQ.kz.
Турнир уже подарил яркие матчи, неожиданные результаты и напряжённую борьбу за выход в финалы.
Чемпионами стали Абдулла Мамай из Алматы и Ноила Ханиязова из Туркестана, уверенно прошедшие весь турнирный путь.
Серебро завоевали карагандинские Амир Торгайбеков и Жанерке Кошкумбаева, которые до последнего боролись за золото.
Бронзовые медали поделили сразу две пары:
— Алан Курмангалиев / Виктория Мочалкина (Караганда)
— Тилек Тохтархан / Гульназ Буланова (Абай / Павлодар)
Финалы уже на подходе
Интрига сохраняется в личных и парных разрядах — решающие матчи пройдут 12 апреля.
Юноши (финал):
Алан Курмангалиев (Караганда) встретится с Абдуллой Мамаем (Алматы) — дуэль сильнейших игроков турнира обещает стать центральным событием чемпионата.
Девушки (финал):
Мария Лукьянова сыграет против Дарьи Фу — обе представляют Караганду, поэтому город гарантированно получит чемпионку.
Парные разряды: всё решит финальный день
В юношеском парном финале встретятся:
- Алан Курмангалиев / Асылхан Магзумбеков (Караганда)
- Арнур Оралханов / Темирлан Джиенбаев (ВКО)
У девушек за золото поборются:
- Жанерке Кошкумбаева / Альбина Жаксылыкова
- Дарья Гамова / Виктория Мочалкина (все — Караганда)
