Разгромная ничья: Казахстан и Бельгия сыграли 1:1 в квалификации ЧМ-2026
Сборная Казахстана упустила победу в домашнем матче отбора чемпионата мира-2026, сыграв в итоговой "разгромной" ничьей 1:1 с одной из сильнейших команд Европы — Бельгией, передаёт BAQ.KZ со ссылкой на Sports24.kz.
Матч начался сенсационно: уже на 9-й минуте Дастан Сатпаев сделал роскошный удар и открыл счет, выведя казахстанскую сборную вперед. Подопечные Талгата Байсуфинова уверенно держали оборону и ушли на перерыв, сохраняя минимальное преимущество.
Однако в самом начале второго тайма бельгийцы нашли свой момент. На 47-й минуте Ханс Ванакен замкнул навес в штрафную и ударом головой сравнял счет — 1:1.
Несмотря на пропущенный гол, казахстанцы продолжали бороться, создавая напряжение у ворот соперника, однако развить успех первого тайма не удалось.
Квалификация ЧМ-2026
Казахстан – Бельгия – 1:1 (1:0)
Голы: Сатпаев, 9 (1:0); Ванакен, 47 (1:1).
