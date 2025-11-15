Сборная Казахстана упустила победу в домашнем матче отбора чемпионата мира-2026, сыграв в итоговой "разгромной" ничьей 1:1 с одной из сильнейших команд Европы — Бельгией, передаёт BAQ.KZ со ссылкой на Sports24.kz.

Матч начался сенсационно: уже на 9-й минуте Дастан Сатпаев сделал роскошный удар и открыл счет, выведя казахстанскую сборную вперед. Подопечные Талгата Байсуфинова уверенно держали оборону и ушли на перерыв, сохраняя минимальное преимущество.

Однако в самом начале второго тайма бельгийцы нашли свой момент. На 47-й минуте Ханс Ванакен замкнул навес в штрафную и ударом головой сравнял счет — 1:1.

Несмотря на пропущенный гол, казахстанцы продолжали бороться, создавая напряжение у ворот соперника, однако развить успех первого тайма не удалось.

Квалификация ЧМ-2026

Казахстан – Бельгия – 1:1 (1:0)

Голы: Сатпаев, 9 (1:0); Ванакен, 47 (1:1).