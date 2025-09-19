Алматинский "Кайрат" начал выступление в общем этапе Лиги чемпионов с разгромного поражения. В Лиссабоне казахстанская команда уступила "Спортингу" со счётом 1:4, передаёт BAQ.KZ.

Первый гол хозяева забили на 44-й минуте - отличился Франсишку Тринкау. Во втором тайме полузащитник португальского клуба оформил дубль: на 65-й минуте он завершил комбинацию ударом в дальний угол.

Спустя всего пару минут "Спортинг" ещё дважды поразил ворота гостей. На 67-й минуте Алиссон Сантос пробил с полулёта с линии штрафной, а на 68-й Жеовани Кенда довёл счёт до разгромного - 4:0.

На последних минутах Эдмилсон сократил разрыв, забив под перекладину с передачи Рикардиньо. Итог встречи - 4:1 в пользу "Спортинга".

30 сентября "Кайрат" встретится с одним из грандов европейского футбола - мадридским "Реалом".