Вопрос повышения стипендий по программе «Болашак» находится на рассмотрении, сообщил на брифинге в Правительстве Министр науки и высшего образования РК Саясат Нурбек.

По его словам, необходимость пересмотра размера стипендий по программе «Болашак» назрела уже давно, поскольку выплаты не индексировались более 15 лет:

«Вопрос повышения стипендий назрел. Более 15 лет назад я сам был руководителем программы “Болашак” и был последним, кто учитывал индексацию. Тогда мы увеличили размеры стипендий, поскольку в таких крупных городах, как Лондон и Нью-Йорк, стоимость жизни очень высокая. После этого стипендии не пересматривались. Поэтому мы провели отдельные исследования, посмотрели, как выросла стоимость потребительской корзины в этих городах, какой уровень инфляции сложился. Понятно, что сейчас большинству стипендиатов этой стипендии не хватает, они вынуждены подрабатывать, что сказывается на качестве образования. Возникают и случаи, связанные с лишением стипендии, и другие проблемы».

Он отметил, что сейчас министерство рассматривает возможные механизмы повышения стипендий, однако окончательное решение пока не принято:

«Мы сейчас прорабатываем этот вопрос, окончательного решения еще нет. Это потребует либо дополнительного финансирования из республиканского бюджета, либо оптимизации внутреннего бюджета Центра международных программ - за счет сокращения количества стипендий часть этих средств может быть направлена на увеличение ежемесячных выплат. До конца года будем решать этот вопрос. К новому учебному году постараемся найти решение».

По его словам, общее количество стипендий уже сокращается. Последние три года программа "Болашак” концентрируется на узких специальностях - атомной энергетике, искусственном интеллекте, кибербезопасности.