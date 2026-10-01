Размером с поле: в Шиели запустили солнечную электростанцию мощностью 20 МВт

В Шиелийском районе заработала новая солнечная электростанция мощностью 20 МВт. С высоты станция выглядит как отдельный промышленный массив из сотен рядов солнечных панелей.

Проект реализовала компания Vigor Holding при финансовой поддержке Банка развития Казахстана.

Новая станция стала частью более крупного расширения солнечной генерации в регионе. Сейчас в Кызылординской области работают 11 солнечных электростанций общей мощностью 151 МВт.

На этом останавливаться не собираются. В ближайшее время планируется запуск еще семи станций суммарной мощностью более 225 МВт.

Часть проектов уже находится в работе. В Аральском и Жанакорганском районах строятся станции мощностью по 30 МВт каждая.

В Кызылорде разрабатывается проект солнечной электростанции на 15 МВт. В Шиелийском районе готовят еще две станции мощностью по 60 МВт каждая.

Строительство еще одной станции мощностью 10 МВт компании «КызылордаЭнерджиГаз» должно начаться в следующем месяце.

Во время запуска аким области Мурат Ергешбаев заявил, что регион рассчитывает и дальше привлекать частный капитал в энергетику и промышленность.

«Мы всегда готовы к открытым и доверительным отношениям с отечественными и зарубежными инвесторами для продуктивной работы. Инвестиции, вложенные в открытие производств и развитие новых технологий, обязательно принесут отдачу», - сказал Мурат Ергешбаев.

На церемонии также присутствовали прокурор области и инвестиционный омбудсмен Ризабек Ожаров, представители общественности, инвестора и Банка развития Казахстана.

Жителей и участников проекта, внесших вклад в социально-экономическое развитие района и реализацию станции, наградили благодарственными письмами акима области. На мероприятии также выступили Ризабек Ожаров и генеральный директор Vigor Holding Айтуган Ахметулы, а ветеран Оркен Азимханулы дал бата.