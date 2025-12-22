Размеры двух соцвыплат вырастут с 1 января в Казахстане
Правительство объявило о росте социальных выплат с 2026 года.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
С 1 января 2026 года в Казахстане увеличатся размеры социальных выплат по утрате трудоспособности и потере кормильца, передает BAQ.KZ. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Олжас Бектенов.
Как следует из документа, правительство приняло решение повысить на 10 процентов социальные выплаты из Государственный фонд социального страхования, назначенные до 1 января 2026 года. Повышение будет произведено от размера ранее получаемых социальных выплат.
Постановление принято в соответствии с подпунктом 2) статьи 11 Социального кодекса Республики Казахстан. Уточняется, что мера затрагивает выплаты по случаям утраты трудоспособности и потери кормильца.
Документ вводится в действие с 1 января 2026 года и подлежит официальному опубликованию. Таким образом, с начала следующего года получатели указанных социальных выплат будут получать их в увеличенном размере.
Самое читаемое
- С 1 января повысятся пороги снятия с ЕНПФ: что нужно знать казахстанцам
- Стало известно, на сколько вырастут пенсии в Казахстане в 2026 году
- Пятизвёздочный гостиничный комплекс стоимостью 6,5 млрд тенге открыли в Семее
- 31 село подключили к газу в Актюбинской области
- Ушёл из жизни народный артист Асанали Ашимов