С 1 января 2026 года в Казахстане увеличатся размеры социальных выплат по утрате трудоспособности и потере кормильца, передает BAQ.KZ. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Олжас Бектенов.

Как следует из документа, правительство приняло решение повысить на 10 процентов социальные выплаты из Государственный фонд социального страхования, назначенные до 1 января 2026 года. Повышение будет произведено от размера ранее получаемых социальных выплат.

Постановление принято в соответствии с подпунктом 2) статьи 11 Социального кодекса Республики Казахстан. Уточняется, что мера затрагивает выплаты по случаям утраты трудоспособности и потери кормильца.

Документ вводится в действие с 1 января 2026 года и подлежит официальному опубликованию. Таким образом, с начала следующего года получатели указанных социальных выплат будут получать их в увеличенном размере.