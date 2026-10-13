Сколько стоит участие в выборах в маслихаты: в ЦИК назвали размеры взносов
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В Центральной избирательной комиссии Казахстана представили размеры избирательных взносов для политических партий, участвующих в выборах депутатов маслихатов. Об этом стало известно на заседании ЦИК , передает BAQ.KZ.
Согласно представленным данным, для политических партий предусмотрены следующие размеры избирательных взносов:
* При показателе 5% и более – 0 тенге.
* От 3% до 5% – 212 500 тенге.
* От 1% до 3% – 297 500 тенге.
* Базовый взнос – 425 000 тенге.
При этом для кандидатов, выдвигающихся по одномандатным избирательным округам, установлен взнос в размере 425 000 тенге. Он вносится до регистрации после проверки соответствия кандидата установленным требованиям.
Напомним, внеочередные выборы депутатов маслихатов всех уровней состоятся 29 ноября 2026 года. Всего предстоит избрать 3 447 депутатов в 228 маслихатах страны.
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