Тема озеленения Костаная уже не первый год вызывает острые споры и беспокойство горожан. За последние годы жители наблюдали массовую вырубку и варварское кронирование деревьев. На возмущения общественности чиновники отвечали, что вырубка проводится исключительно там, где деревья угрожают линиям электропередач, а кронирование - мера по "омоложению" зелёных насаждений. Однако экологи не раз подчеркивали, что агрессивная обрезка веток не омолаживает деревья, а напротив - ослабляет их и может привести к гибели. В 2025 году на высоком уровне было принято принципиальное решение - аким Костанайской области Кумар Аксакалов запретил кронирование. Кроме того, тендеры на озеленение были выделены в отдельную категорию, а деревья начали освобождать от замуровки в плитку и асфальт. Что принесёт городу этот новый подход - временную передышку или реальный курс на экологическое восстановление? В ситуации разбиралась корреспондент BAQ.KZ.

Незаконная вырубка

К восстановлению зелёного фонда Костаная власти начали обращаться всерьёз лишь пару лет назад - когда стало очевидно: обрезка деревьев проводится далеко не только под линиями электропередач, а массовое кронирование всё чаще напоминает варварское "оболванивание". В 2023 году городские и областные чиновники признали: обрезка почти 11 000 деревьев в районе Большого моста была проведена с грубыми нарушениями. Во-первых, на тополях и других деревьях, высаженных ещё старожилами города, ветки срезали чрезмерно. Во-вторых, спилы своевременно не обработали - ни садовым варом, ни защитной краской, что усугубило повреждение деревьев.

"Закрашивание спилов масляной краской или обработка специальным садовым варом должны проводиться сразу после обрезки. Масляная краска на основе олифы предотвращает проникновение микроорганизмов и влаги, создавая защитную плёнку. Садовый вар тоже защищает от заражений и способствует заживлению дерева. Но оба средства эффективны только при своевременном нанесении", – объясняла тогда эколог Людмила Музычка.

В отделе ЖКХ акимата Костаная уверяли, что обработка будет производиться в день обрезки или, в крайнем случае, на следующий. Однако из-за огромного объема работ меры защиты вовремя не были приняты. В результате вдоль трассы образовался "лес" из голых, ослабленных и болеющих деревьев. Ситуация вызвала сильное негодование у горожан: соцсети и местные СМИ были переполнены жалобами и фотографиями изуродованных зелёных насаждений.

Примерно в то же время прокуратура выявила еще один нелицеприятный факт: в триатлон-парке, расположенном недалеко от центрального пляжа Костаная, незаконно вырубили больше 14 000 деревьев.

Незаконную вырубку деревьев в парке произвело ТОО "Таза Жол АТ" - костанайская компания, регулярно выигрывающая тендеры на уборку снега, очистку ливневой канализации, посадку цветов и обрезку деревьев. Руководитель предприятия Айтенова предстала перед судом, однако вину не признала. Она пояснила, что вырубка носила санитарный и аварийный характер - работы проводились для очистки территории после урагана, по поручению заказчика, которым выступал отдел ЖКХ акимата Костаная. По её мнению, претензии следует адресовать именно ведомству. Тем не менее городская прокуратура настаивала, что компенсационную высадку деревьев обязано осуществить именно компания.

По действующим нормам, за каждое незаконно вырубленное дерево требуется высадить 20 новых. Таким образом, компания должна была посадить почти 300 тысяч деревьев. Однако до сих пор ни одно из них не появилось - как выяснилось, в триатлон-парке попросту нет системы полива, и массовая посадка в таких условиях лишена смысла.

"Конечно, деревья можно высадить, но они не приживутся. У нас нет возможности обеспечить их полив: систему орошения не предусмотрели, а завозить воду емкостями - нецелесообразно. Поэтому мы обязали подрядчика, допустившего незаконную вырубку, обустроить за свой счёт клумбу на кольце улиц Карбышева и Уральской", - признал на заседании "зелёной комиссии" аким Костаная Марат Жундубаев.

Скандальная высадка

Цветочные клумбы - это, конечно, красиво. Но факт остаётся фактом: Костанай лишился более 14 000 зелёных насаждений, ещё почти 11 000 деревьев были изуродованы, и при этом никто не понёс ответственности. Более того, вскоре после этих скандальных историй с вырубкой и кронированием город столкнулся с очередным резонансным случаем.

Весной 2023 года аким Костаная сообщил, что на озеленение города выделено почти 600 миллионов тенге. Средства планировалось потратить на высадку 1600 сосен, 75 000 кустов кизильника, 255 пирамидальных тополей и 22 200 квадратных метров газона.

Оглашённая сумма настолько удивила костанайцев, что градоначальнику пришлось подробно объяснять, куда именно пойдут эти средства. Оказалось, в стоимость входят не только покупка и посадка деревьев и кустарников, но также регулярный полив, удобрение, уход и замена погибших саженцев на протяжении трёх лет. При этом стало известно, что сосны завезут из Башкирии - местные питомники якобы не располагают нужным объёмом качественного посадочного материала. Масштабные работы по озеленению проводились в рамках подготовки к форуму приграничного сотрудничества Казахстана и России.

Напомним, на форум ожидали президентов Казахстана и России. В итоге разговоры с высокопоставленными чиновниками, включая министров, которые прибыли в Костанай, велись онлайн из Астаны, куда Владимир Путин, действительно, приехал.

Особое возмущение горожан вызвала массовая высадка башкирских сосен вдоль самых загруженных улиц Костаная. Уже тогда экологи предупреждали: хвойные деревья крайне чувствительны к пыли, выхлопным газам и холодным северным ветрам. Они приживаются только в сочетании с лиственными породами и вдали от транспортных артерий. Однако предупреждения проигнорировали - и результат оказался предсказуемым.

Осенью на соснах, высаженных весной, появились признаки заболеваний - ржавчина, пожелтевшая хвоя, общее угнетённое состояние. Особенно сильно пострадали деревья, посаженные вдоль проспекта Абая и на дороге в аэропорт. Жители города справедливо возмущались тем, что под замену экзотическими саженцами пошли старые, давно прижившиеся аллеи с тополями, берёзами, рябинами и другими устойчивыми к городской среде деревьями.

Акцент был на декор

Учитывая скандальный и печальный опыт прошлых лет, в этом году аким Костанайской области Кумар Аксакалов запретил кронирование деревьев, а также распорядился исключить лоты на озеленение из тендеров по общему уходу за городскими улицами. Это сделано для того, чтобы в государственных закупках по высадке зелёных насаждений и цветов участвовали исключительно специализированные компании. Вслед за главой региона аким Костаная Марат Жундубаев поручил демонтировать брусчатку вокруг деревьев, уложенную настолько плотно, что корням стало нечем дышать.

Эти меры повлияли на формат проведения закупок: в этом году тендер на озеленение был объявлен сразу на два года - 2025 и 2026. Его выиграло рудненское ТОО "Жана Омир-2012". Общая сумма контракта - почти 700 млн тенге. В течение двух лет подрядчик должен высадить более 5000 деревьев и несколько видов кустарников - можжевельник, кизильник, барбарис и другие (по 400–600 штук каждого вида). В ту же сумму входит посадка преимущественно многолетних цветов: пионов, гортензий, лапчатки, ирисов и лилейников.

"Наша задача - высадить, как можно больше деревьев, чтобы Костанай задышал. До этого были другие приоритеты, поэтому сейчас нужно улучшать ситуацию с озеленением. Упор будет сделан на лиственные породы деревьев - тополя, липы, рябины", - сообщил директор ТОО "Жана Омир-2012" Владимир Фальман.

Рудненская компания будет заниматься уходными работами за зелеными насаждениями в течение двух лет, сам материал предоставляет костанайское ТОО "Центрсад".

"Мы завозим саженцы и цветы из России, Башкирии, Татарстана и других стран. Там очень качественный материал. Конечно концепция посадок в этом году кардинально изменилась, это радует. Заказчики работ отошли от посадок однолетних цветов, о чем мы говорили несколько последних лет. Стали высаживать многолетние, которые во-первых, будут радовать глаз горожан не месяц-два, а семь-восемь. Во-вторых, на следующий год весной они взойдут снова. Это экономия бюджетных средств", - поделился мнением руководитель ТОО "Центрсад" Станислав Желтов.

Он прокомментировал ситуацию и с башкирскими соснами, за которыми последние два года ухаживало ТОО "Центрсад". И подтвердил: больше всего сосен погибло на проспекте Абая, где много машин и загрязнений, а также на дороге в сторону аэропорта, где тоже много большегрузного транспорта. Однако руководитель ТОО обозначил и еще одну причину гибели деревьев.

"На проспекте Абая для них оставили очень мало места. С одной стороны - тротуар, с другой - брусчатка, а корни дерева должны дышать. Плюс зимой вместо снега, которая покрывают землю рядом с деревом и служит ему защитой от морозов, вокруг дерева остается замерзая брусчатка и асфальт. Из-за холода оно просто погибает", - оценил ситуацию Станислав Желтов.

В связи с чем тренд властей Костная на размурование деревьев эксперт тоже считает положительной тенденцией, как и отказ от кронирования.

"Раньше была такая политика: нам чётко говорили кронировать деревья сверху, придавая им разные декоративные формы. Делался акцент именно на внешний вид. Сейчас признали, что дерево и без вмешательства способно формировать красивую и здоровую крону. Подрезать можно лишь нижние ветки - это, наоборот, стимулирует рост и идёт на пользу озеленению", - поясняет Желтов.

Исключение составляют только деревья, растущие под линиями электропередач. Причём, как отмечает Желтов, раньше электрики могли самовольно обрезать ветки как придётся - вплоть до вырубки топором. Сейчас порядок стал жёстче: перед обрезкой кроны создаётся специальная комиссия, которая оценивает необходимость вмешательства. И только после этого за работу берутся специалисты.

Слово акима и экологов

Все новые тенденции в озеленении Костаная, безусловно, могут пойти городу на пользу - если бы не несколько "но". Так, говоря о необходимости размуровать деревья, зажатые в брусчатку, аким Костаная упомянул только проспект Аль-Фараби. Хотя подобная проблема есть и на других улицах.

"Я видела, как проходит размуровка по Аль-Фараби - сердце кровью обливается! Многие деревья уже остались без коры из-за работы техники. А для них это очередной стресс. Они худо-бедно прижились, а теперь их снова мучают! "- возмущается пенсионерка, бывший эколог Юлия Бабченко.

По её словам, освобождённые от брусчатки деревья по Аль-Фараби выглядят угнетённо, и сколько из них выживет - пока большой вопрос. При этом на том же проспекте есть деревья, замурованные не только в брусчатку, но и в асфальт. Как в таком случае их будут "спасать" - разбивать асфальт с риском повредить стволы и корни? Ответа на это в акимате пока не дали.

Есть и еще много вопросов к новому подходу. Например, как точечная размуровка нескольких деревьев на одном проспекте повлияет на общую ситуацию с озеленением города? Похоже, что в глобальном смысле - никак. Отказ от кронирования, безусловно, шаг в правильном направлении, но экологи говорили об этом последние десять лет. Тогда их не слышали, уверяя, что радикальная обрезка только на пользу деревьям. Стоило высказаться главе региона - и ветер резко сменил направление. Не выходит ли, что зеленый фонд города формируется в зависимости от настроения чиновников? А если завтра сменится аким - сменится и подход? Тогда о стабильности и системности в вопросах озеленения можно будет снова забыть.