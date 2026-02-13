Разногласия между Берлином и Парижем парализуют Европу, в мире сверхдержав Европейский союз (ЕС) рискует быть раздавленным, передает BAQ.KZ со ссылкой на БЕЛТА.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на газету Handelsblatt.

По информации издания, канцлер ФРГ Фридрих Мерц и президент Франции Эммануэль Макрон не могут прийти к общему знаменателю по важнейшим политическим темам. И это, как отмечает газета, происходит в то время, когда Евросоюз стоит перед экзистенциальными вызовами.

– В мире великих держав ЕС рискует быть раздавленным, – подчеркивает Handelsblatt.

Издание напомнило, что в этот четверг Мерц и Макрон вместе вышли к прессе на саммите ЕС по конкурентоспособности. Цель заключалась в том, чтобы продемонстрировать единство и положить конец тлеющим слухам о германо-французском раздоре. Канцлер ФРГ отметил, что "почти всегда" согласен с французским лидером в ключевых вопросах европейской политики. Однако ударение он сделал именно на слове "почти" - многозначительная оговорка, указывает газета.

Как поясняет Handelsblatt, точки зрения лидеров Германии и Франции не сходятся как минимум по шести важным проблемам, среди которых - вопрос об использовании еврооблигаций, заключенное Еврокомиссией соглашение о свободной торговле со странами южноамериканского общего рынка (MERCOSUR) и недавняя поездка дипломатического советника Макрона в Москву.