Разработка казахстанских ученых по сохранению исторических зданий получила международное признание

Специалисты НИИ «Алматыгенплан» разработали цифровую модель для изучения и сохранения исторических зданий Алматы. Результаты исследования опубликованы в международном научном журнале Buildings швейцарского издательства MDPI, который специализируется на архитектуре и строительстве.

Статья «Концептуальная модель цифровой документации архитектурного наследия в контексте исторического городского ландшафта: на примере Алматы» посвящена применению современных технологий для изучения и защиты историко-культурных объектов.

Предложенный подход предполагает комплексную оценку архитектурного наследия. Ученые учитывают не только особенности самих зданий, но и их взаимосвязь с городской средой, природными условиями и историей развития города.

Журнал Buildings индексируется в международных научных базах Scopus и Web of Science. Согласно данным CiteScore за 2025 год, издание занимает 18-е место среди 210 журналов в категории «Архитектура» и входит в первый квартиль (Q1). Его показатель CiteScore составляет 5,6.

Публикация позволяет представить результаты исследований алматинских специалистов международному научному сообществу. Разработанный подход может применяться в дальнейшей работе по изучению, документированию и сохранению архитектурного наследия Алматы.