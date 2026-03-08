Электромонтёр по обслуживанию Астана-РЭК Жанар Тлеубаева уже почти 20 лет работает в сфере электроэнергетики, разрушая стереотип о том, что эта профессия является исключительно мужской, передает BAQ.KZ.

Жанар Муханбеденовна начала свою трудовую деятельность в энергетике в 2005 году. Сегодня она занимается обслуживанием электрических сетей, от стабильной работы которых зависит бесперебойное электроснабжение столицы.

В компании отмечают, что её работа связана с высокой ответственностью, поскольку энергосистема города является одним из ключевых элементов инфраструктуры, обеспечивающих свет и электричество в домах жителей.

Несмотря на сложную и техническую профессию, Жанар Тлеубаева остаётся примером профессионализма и преданности своему делу. В энергетической компании подчёркивают, что её труд и опыт показывают: для настоящего специалиста не существует ограничений по профессии.