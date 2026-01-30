Прокуратура региона провела проверки спортивных объектов, включая стадионы, бассейны, спортивные школы, ледовые арены и футбольные манежи, и выявила многочисленные нарушения, передает BAQ.KZ.

В ходе проверок установлено незаконное использование спортивных сооружений частными лицами в коммерческих целях без оплаты аренды. Так, в Павлодаре хоккейный корт на протяжении трёх лет использовался бесплатно, а коммунальные расходы покрывались из бюджета.

В спортивных школах обнаружены хищения и фиктивные выплаты на общую сумму 10 млн тенге. В одном из районов бухгалтер за три года незаконно перечислила себе около 6 млн тенге. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.189 УК РК, материалы переданы в суд.

Проверка показала, что в организациях работали тренеры с поддельными дипломами, а также сотрудники с ранее привлечёнными уголовными делами за правонарушения против здоровья населения и нравственности. Были заключены фиктивные договора по проживанию спортсменов в несуществующих гостиницах, что привело к ущербу в размере 2,8 млн тенге.

Кроме того, большинство объектов находятся в изношенном состоянии: разрушенные трибуны, протекающие крыши, отсутствие условий для лиц с инвалидностью, несоответствие санитарным и пожарным требованиям.

По всем выявленным нарушениям внесены акты надзора для их устранения, а виновные лица будут привлечены к ответственности.