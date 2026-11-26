Компания Shell планирует разведку углеводородного сырья на участке Жанатурмыс в Актюбинской области. Однако экологические риски проекта, в том числе возможное влияние работ на источники питьевой воды, требуют дополнительной оценки, передает BAQ.KZ со ссылкой на Министерство экологии и природных ресурсов РК.

Экологические аспекты проекта обсудили министр экологии Алибек Куантыров и делегация Shell во главе со старшим вице-президентом и председателем концерна в Казахстане Сюзанн Куган.

Особое внимание на встрече уделили сохранению биоразнообразия, защите земель лесного фонда и месторождений подземных вод, которые используются для питьевого водоснабжения.

Куантыров подчеркнул, что компании необходимо соблюдать природоохранное законодательство, тщательно оценить возможные экологические риски и учесть обеспокоенность местных жителей.

Вопрос о допустимости проведения разведочных работ дополнительно изучат совместно с ведомством, отвечающим за охрану и использование водных ресурсов.

При дальнейшей оценке воздействия проекта на окружающую среду особое внимание будут уделять безопасности природных ресурсов.