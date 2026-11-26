Разведка Shell в Актюбинской области вызвала вопросы об экологической безопасности
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Компания Shell планирует разведку углеводородного сырья на участке Жанатурмыс в Актюбинской области. Однако экологические риски проекта, в том числе возможное влияние работ на источники питьевой воды, требуют дополнительной оценки, передает BAQ.KZ со ссылкой на Министерство экологии и природных ресурсов РК.
Экологические аспекты проекта обсудили министр экологии Алибек Куантыров и делегация Shell во главе со старшим вице-президентом и председателем концерна в Казахстане Сюзанн Куган.
Особое внимание на встрече уделили сохранению биоразнообразия, защите земель лесного фонда и месторождений подземных вод, которые используются для питьевого водоснабжения.
Куантыров подчеркнул, что компании необходимо соблюдать природоохранное законодательство, тщательно оценить возможные экологические риски и учесть обеспокоенность местных жителей.
Вопрос о допустимости проведения разведочных работ дополнительно изучат совместно с ведомством, отвечающим за охрану и использование водных ресурсов.
При дальнейшей оценке воздействия проекта на окружающую среду особое внимание будут уделять безопасности природных ресурсов.
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