Разведка США считает нового лидера Ирана склонным к созданию ядерного оружия

Американские спецслужбы считают, что новый верховный лидер Ирана аятолла Моджтаба Хаменеи проявляет значительно больший интерес к созданию ядерного оружия, чем его отец.

Как сообщает The New York Times, отец Моджтабы Хаменеи, погибший в начале войны в результате израильского удара при содействии американской разведки, никогда публично не призывал к созданию Ираном ядерного оружия. Однако, как утверждают источники, нынешний верховный лидер и пришедшее к власти более консервативное правительство обладают соответствующими амбициями.

Газета отмечает, что американская разведка также пришла к выводу, что Иран переместил часть центрифуг для обогащения урана с объектов, подвергшихся ударам США в июне прошлого года, в новый хорошо укрепленный подземный комплекс в горе Пикакс в центральной части страны. По данным источников, район объекта дополнительно охраняют сухопутные войска для предотвращения возможной наземной операции.

По оценке американских официальных лиц, эти действия свидетельствуют о намерении Тегерана сохранить возможности по обогащению урана. Источники также утверждают, что основные компоненты потенциальной ядерной программы, включая запасы высокообогащенного урана, остаются нетронутыми и доступны иранским властям.