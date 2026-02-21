Разведка США заявила о разработке Китаем ядерного оружия нового поколения
Американская разведка заявила о создании в Китай ядерного оружия нового поколения.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Американская разведка заявила о создании в Китай ядерного оружия нового поколения. Об этом, сообщает BAQ.kz со ссылкой телеканал CNN.
По данным СМИ, речь идет о ракетах, способных нести несколько ядерных минибоеголовок, а также о тактическом ядерном оружии малой мощности, которого, как утверждается, ранее у Пекина не было. Разработка, по информации телеканала, связывается с испытаниями, которые китайская сторона якобы провела в июне 2020 года. Ранее о них заявлял заместитель госсекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Томас Динанно.
В посольстве Китая в Вашингтон эти данные назвали политической манипуляцией и попыткой очернить ядерную политику страны, подчеркнув, что обвинения не имеют под собой оснований. В дипмиссии также заявили, что подобные заявления могут использоваться США как предлог для возобновления собственных ядерных испытаний.
Ранее в Кремль заявили, что ни Россия, ни Китай не проводили ядерных испытаний, отвергнув обвинения Вашингтона.
Самое читаемое
- Уроженка Караганды покорила судей проекта "Голос"
- Жителя Шымкента оштрафовали за выброс строительного мусора
- Строительные компании Павлодара скрыли сотни миллионов тенге от налогов
- В Шымкенте внедряют новый механизм противодействия интернет-мошенничества
- Михаил Шайдоров передал в Олимпийский музей свой "победный" костюм