Американская разведка заявила о создании в Китай ядерного оружия нового поколения. Об этом, сообщает BAQ.kz со ссылкой телеканал CNN.

По данным СМИ, речь идет о ракетах, способных нести несколько ядерных минибоеголовок, а также о тактическом ядерном оружии малой мощности, которого, как утверждается, ранее у Пекина не было. Разработка, по информации телеканала, связывается с испытаниями, которые китайская сторона якобы провела в июне 2020 года. Ранее о них заявлял заместитель госсекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Томас Динанно.

В посольстве Китая в Вашингтон эти данные назвали политической манипуляцией и попыткой очернить ядерную политику страны, подчеркнув, что обвинения не имеют под собой оснований. В дипмиссии также заявили, что подобные заявления могут использоваться США как предлог для возобновления собственных ядерных испытаний.

Ранее в Кремль заявили, что ни Россия, ни Китай не проводили ядерных испытаний, отвергнув обвинения Вашингтона.