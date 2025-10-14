Развитие базовых секторов экономики обеспечило рост грузоперевозок в Казахстане
Объем перевозок грузов увеличился на 9,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом на заседании Правительства сообщил вице-министр транспорта РК Жанибек Тайжанов, передает корреспондент BAQ.KZ.
По итогам 9 месяцев текущего года индекс физического объема по "Транспорту и складированию" составил 121,2%. На темп роста отрасли повлияло увеличение общего объема перевозок грузов, который составил более более 800 млн тонн, что на 9,1% больше аналогичного уровня прошлого года.
В частности, отмечен рост грузоперевозок автомобильным транспортом на 1,3%, по транспортировке грузов трубопроводным транспортом на 15,9%, а также железнодорожным транспортом на 10,5%. Рост перевозок пассажиров всеми видами транспорта составил 11,9% или более 1,4 млрд пассажиров.
"Объем перевозок отражает состояние экономики и по большинству показателей показывает рост. Прирост объема грузоперевозок обеспечен за счет развития базовых секторов экономики: горно-металлургического комплекса, нефтегазового, сельского хозяйства, строительства и торговли. Эти отрасли – основные потребители транспортных услуг, которые за отчетный период показали положительную динамику роста", – подчеркнул Жанибек Тайжанов.
