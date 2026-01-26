В проекте конституционных поправок предлагается чётко зафиксировать развитие человеческого капитала как стратегическую основу деятельности государства. Об этом заявила депутат Мажилиса, член Конституционной комиссии Снежанна Имашева в ходе заседания комиссии, передаёт корреспондент BAQ.KZ.

По её словам, изменения касаются прежде всего формулировок, которые ранее допускали неоднозначное толкование.

"Использование выражения “утверждает себя” при определении основ конституционного строя придавало норме декларативный оттенок и допускало разные трактовки – как указание на процесс, а не на установленный правовой статус государства", – отметила Имашева.

В новой редакции предлагается закрепить прямую и ясную норму: Республика Казахстан признаёт развитие человеческого капитала, образования, науки, инноваций и культуры стратегической основой деятельности государства. Как подчеркнула депутат, эта поправка вводит в Конституцию чёткий стратегический ориентир.

"Государство признаёт, что устойчивое развитие опирается не только на экономические ресурсы, но прежде всего на человека – его знания, навыки и возможности", – сказала она.

По её словам, это означает, что при формировании государственной политики, бюджета и программ развития приоритет должен отдаваться качеству образования, поддержке науки и технологий, развитию культурной среды и созданию условий для раскрытия потенциала каждого гражданина.

Также уточняется формулировка статьи о принципе разделения власти. Смысл нормы сохраняется, однако текст становится юридически более точным.

"Сохраняется прямое указание на принцип разделения властей и подчёркивается их взаимодействие в рамках Конституции и законов. Это устраняет дублирование понятий и повышает юридическую определённость", – пояснила Имашева.

Кроме того, в Конституцию предлагается перенести базовый принцип недопустимости обратной силы законов, устанавливающих новые обязанности или ответственность. Сейчас он закреплён в статье 77, однако, по мнению членов комиссии, должен находиться в разделе основ конституционного строя.

"Это универсальный стандарт правового государства, восходящий ещё к римскому праву – Lex retro non agit. По своей природе он должен быть ориентиром для всей системы государственного управления, а не только для судов", – подчеркнула депутат.

Изменения предлагаются и в статье, регулирующей деятельность общественных объединений. В частности, уточняется перечень целей и действий, которые признаются недопустимыми, а также конкретизируются источники запрещённого финансирования.

Речь идёт о запрете финансирования партий и профсоюзов не только со стороны иностранных государств, но и со стороны лиц без гражданства и юридических лиц с иностранным участием.

По словам Имашевой, эти меры направлены на закрытие возможных обходных схем при сохранении конституционной свободы объединений.